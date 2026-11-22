Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), с 24 ноября 2026 года в двух районах Ростовской области временно нельзя будет посмотреть телевизионные и послушать радио передачи.

Уточняется, что запланированные временные отключения телевизионного и радиовещания связаны с профилактическими работами на передающем оборудовании.

В частности, в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района сигнал пропадёт 24 ноября с 10.00 до 16.00. В эти часы будут недоступны оба цифровых телевизионных мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.

Также будут выключены оба мультиплекса 26 ноября с 10.00 до 16.00 в селе Весёло-Вознесенка Неклиновского района.

Как разъяснили в РТРС , для проведения профилактики специалистам необходимо временно отключать передающее оборудование. Все работы согласованы с вещателями.

При этом график временных отключений может измениться из-за ухудшения погодных условий.