Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, по поручению донского губернатора Юрия Слюсаря муниципалитетам направили денежные средства на обустройство мест для сбора отходов и закупку новых мусорных бункеров. Всего на реализацию этого проекта предусмотрено 262 млн рублей.

Уточняется, что всего в донском регионе будет создано 1148 контейнерных площадок, обновлено 674 мест накопления отходов, а также закуплено 307 бункеров (мульд) для ТКО.



По информации, поступившей от муниципальных образований Ростовской области, большая часть запланированных мероприятий уже выполнена.



Завершить оставшиеся мероприятия планируют до конца ноября 2026 года. Ход работ контролирует областное министерство ЖКХ.