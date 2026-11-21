В Таганроге сильные ливни показали слабые места ливневой канализации. Самая сложная ситуация сложилась на пересечении улиц Дзержинского и Морозова: объём дождевой воды превысил возможности ливневой системы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале.

На участке работала спецтехника. Откачка позволила частично отвести воду и полностью восстановить движение электробусов. В ликвидации последствий участвовали специалисты МКУ «Благоустройство» и сотрудники МЧС.

После того как вода сошла, обнаружилась новая проблема — просадка дорожного полотна. Для детального обследования привлекут специализированную компанию из Ростова-на-Дону, у которой есть необходимое диагностическое оборудование.

Профильные службы проверяют не только этот участок, но и другие проблемные места, чтобы точно определить причины сбоев в работе ливневой канализации. По результатам обследования сформируют план модернизации сетей и проработают вопрос финансирования.

«Держу ситуацию на контроле и буду информировать вас о результатах и дальнейших шагах», — написала Камбулова.