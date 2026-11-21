В Ростове-на-Дону прошел профилактический форум «Перспектива» для подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Местом проведения стал Многофункциональный молодёжный центр, который уже во второй раз принимает участников в возрасте от 14 до 17 лет.

Открывая мероприятие, начальник Управления по молодёжной политике города Андрей Бганцев подчеркнул, что форум «Перспектива» — это не просто встреча, а пространство для открытого диалога. Здесь каждый юный участник будет услышан, получит поддержку и найдёт ответы на волнующие его вопросы, которые помогут в их дальнейшем пути.

Атмосфера мероприятия способствует свободному обмену мнениями и поиску решений.Организаторы форума придерживаются принципа общения с молодёжью на равных, избегая назидательного тона.

Первым спикером стала медицинский психолог Олеся Малюгина из Ростовского областного наркологического диспансера. В формате интерактивной лекции она обсудила с подростками важную тему профилактики употребления психоактивных веществ.

Как подчеркнула Олеся Александровна, к сожалению, наркотическая зависимость неизлечима и даже первое употребление этих запрещённых и вредных для здоровья веществ может стать последним в жизни подростка.

Участники форума смогли глубже погрузиться в интересующие их вопросы. В частности, как не вовлечься в сети мошенников и террористов.

«Я бы мог быть на их месте!», — так решила назвать свое выступление руководитель образовательного направления отдела аналитической и образовательной деятельности НЦПТИ координатора дисциплины «Противодействие идеологии терроризма в современной России» Александра Врембяк.

Александра Аркадьевна на конкретных примерах, взятых из реальной жизни донских подростков, доходчиво рассказала о том, что в аналогичной ситуации может оказаться каждый из сидящих в зале . Вместе с ребятами она проанализировала каждый случай, и что именно должен был сделать парень или девушка, окажись в таком неприятном положении. И какую уголовную ответственность они при этом должны нести, если приняли неправильное решение.

Эти истории стали мощным источником и доказательством того, что даже в самых сложных ситуациях можно найти путь к лучшей жизни. Такие примеры показали подросткам, что они не одиноки в своих проблемах и что выход есть всегда.

О соблюдении правил дорожного движения, о правилах езды на электросамокате и многих других важных вопросах поведения на автодорогах рассказал автоэксперт, заместитель генерального директора автошколы «Союз автошкол» Александр Курдин.

А в заключении форума для ребят провели два мастер-класса: первый по оказанию первой медицинской помощи и второй по стимулятору БПЛА. С этой задачей легко справились координатор по первой помощи Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Юрий Сербин и инструктор по БПЛА Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Екатерина Арсеньева.

«Такие форумы нужны для молодёжи для того, чтобы они знали как правильно действовать в той или иной опасной жизненной ситуации. Предупреждён — значит вооружён», — считает студент Ростовского строительно-художественного техникума Дмитрий Пилипенко.

Форум «Перспектива» стал для его участников не просто образовательным мероприятием, но и площадкой для формирования новых знакомств и дружеских связей. Общение с ровесниками, которые разделяют схожие переживания, создаёт особую атмосферу взаимопонимания и поддержки.