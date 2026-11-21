На форуме «Транспортная неделя» Ростовская область и Ассоциация операторов микромобильности подписали соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ подписали губернатор Юрий Слюсарь и глава ассоциации Ксения Эрдман.

Стороны договорились организовать парковочные пространства и усовершенствовать систему фиксации нарушений. Как заявляют в правительстве региона, цель — разделить потоки пешеходов, пользователей СИМ и общественного транспорта.

Поводом для соглашения стала растущая аварийность: в Ростове-на-Дону работают два оператора кикшеринга с общим парком в 2600 самокатов, а число ДТП с участием СИМ за последнее время выросло более чем на 50%.

Власти региона ожидают, что ассоциация, объединяющая операторов, поможет снизить аварийность и встроить микромобильность в городскую транспортную систему.