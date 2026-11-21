В Советском районе Ростова-на-Дону произошла коммунальная авария: утром 21 ноября отопление пропало в домах сразу на трёх улицах.

Без тепла остались жители:

пр. Коммунистический, д. 16, 12/4, 20, 20/1, 20/4;

ул. Зорге, д. 2, 4, 6, 6/1, 8, 8/2, 10, 12;

пр. Стачки, д. 199/3Д, 199/3Г, 199/3В, 199/1, 201, 203, 205, 207/14.

По словам министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, ориентировочно тепло вернут к 12:00 текущего дня.

Добавим, что в донской столице как раз похолодало: сейчас в городе +8...+6 градусов. Осадков нет, но дует порывистый ветер.