Гидрометцентр составил прогноз на первый зимний месяц: декабрь 2026 года будет аномально тёплым для большей части России, в том числе и для Ростовской области. Информация появилась на сайте ведомства.

По данным синоптиков, на большей части территории страны, включая донской регион, температура в декабре будет выше нормы — аномалия в Ростовской области составит более одного градуса.

В январе 2027 года тёплая тенденция сохранится: температура в Ростовской области по-прежнему будет выше нормы.

А вот в феврале картина поменяется — в донском регионе аномалии температуры составят от −1 до 0 градусов, то есть вернутся к значениям, близким к норме.