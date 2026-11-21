Работы по восстановлению теплоснабжения завершены в Советском районе Ростова-на-Дону, где из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки многоквартирных домов. Об этом 21 ноября сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики города.

По данным ведомства, ремонт на тепловых сетях полностью закончен. Теперь управляющим компаниям поручено как можно быстрее вернуть отопление в квартиры — специалистам предстоит запустить систему в домах.

Напомним, авария на проспекте Коммунистическом оставила без отопления жителей сразу нескольких улиц: дома на Зорге, Стачки и самом Коммунистическом — всего около двух десятков адресов, включая социальные объекты. Изначально ремонт планировали завершить к 15:00, но справились раньше. Теперь тепло будет постепенно возвращаться в квартиры.