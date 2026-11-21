Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» задержали подозреваемого в серии краж из сетевого магазина. Им оказался житель Константиновска 1978 года рождения, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков.

В ноябре в дежурную часть поступило несколько заявлений от представителя торговой точки о кражах товара.

Как установили в ходе расследования, мужчина под видом покупателя заходил в магазин. Дождавшись момента, когда в зале не было ни персонала, ни покупателей, он складывал товар в карманы одежды и уходил, не оплатив его.

Сейчас подтверждена причастность задержанного к четырём эпизодам хищений. Общий ущерб составил более 55 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция проверяет причастность задержанного к аналогичным кражам — новые эпизоды также не исключены.