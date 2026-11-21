В преддверии Дня матери на Дону организуют ярмарки вакансий для женщин — мероприятия запланированы на 23–27 ноября, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Участницы смогут проконсультироваться со специалистами службы занятости и пройти собеседования на интересные им вакансии. Такой формат упрощает трудоустройство: экспресс-собеседования, обратная связь от работодателей и информация о мерах поддержки в сфере занятости.

На ярмарках более 150 работодателей из Ростовской области представят около 1000 вакансий — в том числе с гибким графиком и возможностью удалённой работы.

Компании ищут бухгалтеров, административный персонал, менеджеров по работе с клиентами и операторов кол-центров. Востребованы также специалисты в сферах торговли, образования и здравоохранения.

Кроме того, в кадровых центрах Дона работают специализированные женские клубы. Там можно получить поддержку, обменяться опытом с теми, кто уже нашёл работу или своё призвание, и получить знания для построения карьеры.

С начала года в кадровый центр на Дону обратились более 17 тыс. женщин. Благодаря ярмаркам вакансий, тренингам и персональному сопровождению карьерных консультантов работу нашли более 8500 из них.