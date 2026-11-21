Ростовский областной суд признал законным отказ в возврате наследнику более 33 млн рублей налогов. Об этом накануне рассказали на странице инстанции во ВК.

История началась с того, что Советский районный суд Ростова-на-Дону встал на сторону наследника умершего налогоплательщика: районная инстанция признала незаконным отказ налоговой вернуть более 33 млн рублей, числившихся как переплата. Однако областной суд с этим не согласился и отменил решение.

Причина — в действиях самого налогоплательщика. Как установила апелляция, деньги в бюджет перечислялись в счёт несуществующих налоговых обязательств. По мнению суда, это носило сомнительный характер и было нужно, чтобы создать видимость хозяйственной деятельности. Настоящей целью было использование механизма возврата излишне уплаченных сумм не по назначению — для обхода требований закона о противодействии легализации доходов, объяснили в суде.

Суд указал, что у столь крупного положительного сальдо не было экономического обоснования, а из-за поведения налогоплательщика проверить его реальные обязательства оказалось невозможно. Всё это дало основания говорить о злоупотреблении правом: условия для применения статьи 79 Налогового кодекса, позволяющей вернуть переплату, были созданы искусственно.

В итоге судебная коллегия по административным делам Ростовского областного суда отменила решение районного суда и приняла новое — об отказе в иске. Спорные 33 млн рублей наследнику из бюджета не достанутся.