В администрации Ростова-на-Дону на рабочем совещании в мэрии обсудили подготовку коммунальных служб к возможным снегопадам.

К зиме в городе уже готовы 230 единиц техники: она несёт ночное дежурство в 47 локациях и при необходимости оперативно выйдет на расчистку улиц. Проезды коммунальных машин будут сопровождать экипажи ГАИ, а чтобы избежать пробок, прорабатывают вопрос о запрете въезда в город большегрузов.

Для более эффективной расчистки тротуаров дополнительно закупили манёвренные ручные снегоуборочные механизмы. Подготовили и 15 площадок для сброса собранного снега, а для обработки дорог и тротуаров от гололёда — около 5 тысяч тонн реагента.

В штат комбинатов активно набирают дополнительных дворников. Ресурсоснабжающие организации обязали оперативно устранять наледь после ремонта на подземных коммуникациях.