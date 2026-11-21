В последний четверг месяца, 26 ноября, во всех государственных ветеринарных лечебницах Ростовской области снова пройдёт традиционная акция по льготной стерилизации животных-компаньонов. Владельцы кошек и собак смогут сделать процедуру со скидкой около 30% от обычной стоимости.
Специалисты управления ветеринарии региона считают стерилизацию самым гуманным и эффективным способом контроля численности безнадзорных животных. Регулярные акции помогают сократить количество нежелательного потомства, которое иначе может оказаться на улице. Напомним: владелец отвечает за своё животное, в том числе за появление нежелательного потомства, и обязан принять меры, чтобы питомец не оказался выброшенным на улицу.
Условие участия одно — предварительная запись. Узнать подробности и записаться можно в ближайшей государственной ветлечебнице:
Ветлечебницы области:
Азов — ул. Ленина, 74, тел. (863) 424-08-34;
Батайск — пер. Дачный, 26, тел. (863) 545-86-17;
Волгодонск — ул. Пионерская, 165, тел. (863) 927-48-67;
Донецк — пер. Куйбышева, 37, тел.
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Каменск-Шахтинский — ул. Пушкина, 27, тел. (863) 657-28-27;
Константиновск — ул. Революционная, 100, тел. (863) 932-37-32;
Морозовск — пер. Гладкова, 37, тел. (863) 845-10-17;
Новочеркасск — ул. Гвардейская, 50, тел. (863) 523-22-81;
Новошахтинск — ул. Отечественная, 81, тел. (863) 692-04-49;
Семикаракорск — пер. 2-й, 204, тел. (863) 564-14-10;
Таганрог — ул. Котлостроительная, 43, тел. (863) 464-49-11;
Шахты — пр-кт Победы Революции, 115, тел.
Ветлечебницы Ростова-на-Дону:
пр. Кировский, 106 — тел.
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