В последний четверг месяца, 26 ноября, во всех государственных ветеринарных лечебницах Ростовской области снова пройдёт традиционная акция по льготной стерилизации животных-компаньонов. Владельцы кошек и собак смогут сделать процедуру со скидкой около 30% от обычной стоимости.

Специалисты управления ветеринарии региона считают стерилизацию самым гуманным и эффективным способом контроля численности безнадзорных животных. Регулярные акции помогают сократить количество нежелательного потомства, которое иначе может оказаться на улице. Напомним: владелец отвечает за своё животное, в том числе за появление нежелательного потомства, и обязан принять меры, чтобы питомец не оказался выброшенным на улицу.

Условие участия одно — предварительная запись. Узнать подробности и записаться можно в ближайшей государственной ветлечебнице:

Ветлечебницы области:

Азов — ул. Ленина, 74, тел. (863) 424-08-34;

Батайск — пер. Дачный, 26, тел. (863) 545-86-17;

Волгодонск — ул. Пионерская, 165, тел. (863) 927-48-67;

Донецк — пер. Куйбышева, 37, тел. (863) 682-63-63;

ст-ца Кагальницкая — ул. Калинина, 176, тел. (863) 459-60-25;

Каменск-Шахтинский — ул. Пушкина, 27, тел. (863) 657-28-27;

Константиновск — ул. Революционная, 100, тел. (863) 932-37-32;

Морозовск — пер. Гладкова, 37, тел. (863) 845-10-17;

Новочеркасск — ул. Гвардейская, 50, тел. (863) 523-22-81;

Новошахтинск — ул. Отечественная, 81, тел. (863) 692-04-49;

Семикаракорск — пер. 2-й, 204, тел. (863) 564-14-10;

Таганрог — ул. Котлостроительная, 43, тел. (863) 464-49-11;

Шахты — пр-кт Победы Революции, 115, тел. (863) 625-09-73.

Ветлечебницы Ростова-на-Дону: