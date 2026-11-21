Спасательная операция в посёлке Юбилейное, длившаяся больше суток, завершена. Число жертв увеличилось: сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов ещё трёх погибших — 13-летнюю девочку, её маму и пожилую женщину. Всего, по данным властей региона, погибли шесть человек. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о судьбе восьмилетней Полины, которую удалось спасти: девочка осталась без матери и двоих старших братьев. Ещё вчера ей оперативно восстановили документы и эвакуировали в Москву — сейчас она находится в Институте имени Н.И. Пирогова, где продолжит лечение. Благодарность за оперативную реакцию глава региона адресовал федеральному Минздраву.

Ещё пятеро пострадавших проходят лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях республики.

В посёлке есть и другие повреждённые многоквартирные дома: местные власти и волонтёры приступили к закрытию теплового контура в них. Жителям, чьё жильё пострадало, обещали при необходимости помочь с расселением. С семьями погибших и пострадавших работают профильные службы — в том числе помогают оформить документы для получения денежных компенсаций.

«Всё, что произошло вчерашней ночью, — преступление, которому нет оправдания. Прицельные удары по жилым домам и спящим людям», — заявил глава региона, добавив, что среди погибших были дети, молодые парни и женщины — мирные жители.