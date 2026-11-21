Утром в субботу, 21 ноября, в Ростовской области объявлена ракетная опасность. Сигнал поступил в 10:42, об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Донскому региону, МЧС и Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и следовать указаниям спасателей.

Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки и спуститесь в ближайшее укрытие — подземный переход или паркинг.



Тем, кто в этот момент находится в транспорте, советуют выйти и найти безопасное место.



Если на земле обнаружены фрагменты или составные части ракет, трогать их ни в коем случае нельзя — о находке нужно сообщить по номеру «112».

Спасатели также напоминают: доверять стоит только официальным источникам информации и не поддаваться панике.