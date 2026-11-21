25 ноября жители Ростовской области получат шанс увидеть седьмую планету от Солнца невооружённым глазом — в этот день яркость Урана будет максимальной. Об этом сообщает Астрономическая обсерватория парка М. Горького.

Планета будет видна всю ночь: она всходит на закате, кульминирует около полуночи и заходит перед рассветом. Правда, есть нюанс: хотя теоретически Уран доступен для наблюдения без оптики, на практике его лучше искать в мощный бинокль или телескоп — планета находится на грани видимости.

Чтобы рассмотреть маленький сине-зелёный диск, понадобится телескоп с апертурой не менее 150 мм. Астрономы советуют уехать подальше от городских огней.

Несколько фактов об Уране:

Несмотря на то что от Солнца Уран дальше только Нептун, минимальная температура зафиксирована именно у него: минус 224 градуса Цельсия — холоднее, чем у более удалённого «соседа».



Ось Урана наклонена на 98 градусов — планета буквально «лежит на боку». Из-за этого полюса по 42 года находятся в непрерывном солнечном свете, а затем столько же — в тени.



Единственным космическим аппаратом, побывавшим у Урана, остаётся «Вояджер-2». Он пролетел мимо планеты в 1986 году и до сих пор передаёт уникальные снимки.



Уран стал первой планетой, открытой с помощью телескопа. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн достаточно яркие, чтобы их было видно невооружённым глазом.



Учёные предполагают, что в недрах Урана под огромным давлением метан превращается в кристаллы алмаза, которые «падают» внутрь планеты.



Уран — единственная планета, чьё английское название (Uranus) происходит из греческой мифологии. Названия остальных планет, кроме Земли, связаны с римской мифологией.