Специалисты Южного научного центра РАН под руководством академика Геннадия Матишова объяснили, почему летом в дельту Дона массово заходит молодь пиленгаса. Об этом сообщили в пресс-службе центра, информация также появилась в группе научного центра во «ВКонтакте».

Пиленгас — морская рыба, которую во второй половине XX века завезли в Азовское море с Дальнего Востока. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), благодаря экспериментальным работам на Молочном лимане вид успешно акклиматизировался в водах юга России.

Учёные следили за обстановкой в 2025 году, в том числе проводили контрольный лов в Таганрогском заливе и Свином гирле. Они пришли к выводу, что появление молоди пиленгаса в Дону — закономерный этап её жизни: во второй половине лета рыбы уходят из моря в поисках пищи и попадают в богатую кормом дельту реки.

Главной причиной миграции, по данным учёных, стало осолонение Азовского моря. Из-за роста солёности воды молодь стремится в более пресные речные воды, где проще поддерживать водно-солевой баланс организма — так снижаются затраты на осморегуляцию, то есть регуляцию уровня воды и солей в теле, необходимую для правильной работы клеток и обмена веществ.

Кроме того, рыбу привлекает раннее потепление: вода в дельте быстро прогревается, нерест начинается раньше, а корма достаточно для активного роста молодой рыбы.

«Полученные данные свидетельствуют о прочной интеграции пиленгаса в экосистему и его высокой адаптивности», — заключили учёные.

Добавим, что из-за роста солёности Азовского моря в нём стали появляться новые виды рыб — они приходят из Чёрного моря. Традиционные виды из-за высокой солёности впадают в «депрессию» и уходят в более пресные участки.