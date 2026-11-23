Рабочая неделя в Ростовской области начнётся с осадков и тумана. Подробный прогноз для региона с 23 по 25 ноября появился на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Погода в Ростовской области

В понедельник, 23 ноября, местами пройдёт небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах сгустится туман. Юго-западный ветер сменит направление на юго-восточный, а скорость останется на том же уровне, что и днём ранее: около 7–12 метров в секунду. Термометр покажет от +5 до +10 градусов.



На следующий день снова ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Вечером к ним добавится мокрый снег. Юго-восточный поток перейдёт на юго-западный и западный, а скорость усилится в среднем до 9–14 метров в секунду. В некоторых муниципалитетах порывы достигнут 15–20 метров. Ночью прогнозируют около +4...+9 градусов, при прояснениях — заморозки до −1. Днём воздух прогреется до +5...+10 градусов, в южной части — до +14.



Мокрый снег с дождём продолжится и в среду, 25 ноября. В предрассветные часы в отдельных районах может появиться гололедица. Западный ветер немного стихнет по сравнению с предыдущим днём, однако порывы останутся сильными: до 15-18 метров в секунду. Ночью обещают от −2 до +3 градусов, при прояснениях до −6; днём — от 0 до +5.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В первое рабочее утро пронозируют небольшой дождь, а днём существенных осадков не будет. Температура воздуха составит от +6 до +8 градусов. В ночь на 24 ноября пройдёт умеренный дождь, который продолжится и в светлое время суток. Порывы ветра будут чуть слабее, чем в среднем по области (до 18 метров на фоне максимальных 20 по региону). Ночью столбик термометра упадет до +6...+8 градусов, днём поднимется, но ненамного — до +8...+10.



Ночью 25 числа осадков практически не будет, но днём дождь ненадолго вернется. Ветер стихнет до 15 метров в секунду (по региону — до 18 метров). Ночью ожидается похолодание до 0 градусов, хотя местами сохранится плюсовая температура (+1...+2 градуса). Днём потеплеет до +2...+4 градусов.