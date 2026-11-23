Несколько мужчин устроили драку в районе Табачки в центре Ростова-на-Дону накануне вечером. Видео с места происшествия появилось в соцсетях утром 22 ноября. После этого ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«Выявлена публикация о драке в Кировском районе Ростова-на-Дону. Организована проверка. Выясняются личности участников конфликта, а также обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

После проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Добавим, ранее в соцсетях также сообщали о разборках молодых людей в районе Станиславского, 41.