Как сообщили в администрации Миллеровского городского поселения, депутаты избрали нового главу. Им стал Павел Дынин, который до этого возглавлял отдел внутренней политики и взаимодействия с поселениями в администрации Миллеровского района.

Всего же на должность главы Миллеровского городского поселения претендовали четыре человека.

За Дынина проголосовали 14 депутатов, пять человек воздержались. А вот другой кандидат — директор ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления» (ДСХТ) Николай Курман не получил ни одного голоса.

24 ноября 2026 года новый глава приступит к исполнению своих обязанностей.