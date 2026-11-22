С 16 по 22 ноября в Ростовской области произошло несколько громких событий: ФСБ пресекла подготовку теракта, в Таганрогском заливе нашли новые виды рыб, а в ТЦ ввели карантин из-за АЧС. Рассказываем, чем ещё запомнилась неделя.

ФСБ сорвала планы украинской разведки

В начале недели стало известно, что ФСБ пресекла подготовку крупной атаки с применением дронов. В Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону задержали четырёх участников агентурной группы, планировавших диверсионно-террористические акты. Двое оказали вооружённое сопротивление — их нейтрализовали. Ни силовики, ни гражданские не пострадали.



В ходе операции обнаружили и обезвредили боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны, готовые к применению, а также изъяли средства для терактов, запчасти и специальную аппаратуру.

Новые виды рыб в Таганрогском заливе

В это же время учёные Южного научного центра РАН сообщили: в Таганрогском заливе зафиксировали восемь ранее не характерных для водоёма видов рыб. Наблюдения вели с 2010 по 2025 год.



Причина расселения — повышение солёности воды: в западной части Азовского моря показатель достиг 16,7 грамма на литр, а в заливе — от 15 на западе до 9 граммов на литр у Таганрога. Среди обнаруженных — сингиль, лобан, черноморская камбала калкан, морской дракон, обыкновенная морская собачка, черноморский мерланг, жёлтая тригла и солнечный окунь. Большую часть списка составляют черноморские виды.

Поиск скрытых камер в вузе

В середине недели правоохранители выявили в интернете публикацию о нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из крупных вузов Ростова-на-Дону. По данным ведомства, в туалете предположительно разместили скрытые камеры — такие действия квалифицируются как незаконная съёмка.



Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области проводят проверку: устанавливают обстоятельства и причастных лиц. По результатам примут процессуальное решение.

В торговом центре — карантин из-за АЧС

Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о карантине на части территории одного из ростовских ТЦ. Дело в том, что там обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней в мясной продукции. Очагом признали холодильную камеру на первом этаже. Доступ туда разрешён только специалистам ветслужбы и персоналу, задействованному в дезинфекции.



Теперь запрещены перемещение свинины и изделий из неё, вывоз продукции животноводства и растениеводства, а также въезд и выезд транспорта, не участвующего в ликвидации очага. Ограничения будут действовать до официальной отмены.

Трое судей уходят в отставку

На заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области приняли ряд кадровых решений. Полномочия досрочно прекратят трое судей районных судов Ростова — Советского, Первомайского и Ленинского. Все они уйдут по собственным заявлениям с 11 января 2027 года.



Кроме того, рекомендации получили претенденты в Арбитражный суд области, на пост председателя Шахтинского городского суда и несколько соискателей должностей мировых судей в Таганрогском, Ворошиловском и Ленинском судебных районах. Одной из кандидаток в Арбитражный суд в рекомендации отказали.