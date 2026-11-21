Парковые зоны Ростова-на-Дону перешли в зимний режим.

Ключевой этап этого процесса перевода парков на зимний режим — консервация фонтанов. Если не слить воду из трубопроводов и насосов, при минусовых температурах она замёрзнет и расширится, что чревато разрывами труб и выходом из строя оборудования и систем подсветки. Чтобы избежать аварий, водные объекты отключают и тщательно готовят к бесперебойному запуску весной.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького уже завершена консервация фонтанов «Маяк», «Цапли» и «Нептун». Специалисты полностью удалили воду из систем, а резервуары и декоративные детали очистили и продезинфицировали. В парках «Левобережный» и «Левобережье» к холодному сезону адаптировали светомузыкальные, светодинамические и каскадные фонтаны: до наступления весны их накрыли защитными щитами, предохраняющими от мусора, листвы и атмосферных осадков. В парке «Осенний» аналогичную подготовку прошёл световой фонтан, при этом инженеры дополнительно протестировали скрытые коммуникации на предмет герметичности.

«Вместе с фонтанами к зиме подготовили и остальную территорию парков. Деревья обрезали, под многолетниками и молодыми саженцами пролили почву, чтобы защитить корни от морозов. Деревянные настилы, скамьи и перголы обработали от влаги и грибка, а системы освещения и видеонаблюдения перевели в зимний режим. Стоит отметить, что за прошедший сезон парки и зоопарк посетили порядка полумиллиона человек», — отметил глава города Александр Скрябин.

Как отметила заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталия Симаченко, в Ростове функционируют 16 парков культуры и отдыха и зоопарк, занимающие в совокупности около 250 гектаров.

В зимние месяцы парки не прекращают свою работу. Посетителей ждут разнообразные развлекательные мероприятия, катание на коньках, новогодние ярмарки и праздничная иллюминация. В зоопарке начнёт действовать традиционная сказочная резиденция Деда Мороза. К слову, в этом году зоопарк пополнился двумя гориллами с собственной экспозицией, а также новой галереей хищных кошек, где можно увидеть ягуаров и сервалов. Для животных уже подготовили утеплённые вольеры и скорректировали зимний рацион. Гости смогут увидеть, как они адаптируются к холодам.

Показательным примером преображения городских зелёных территорий служит масштабный проект «Первая миля». Если раньше берег реки Темерник на этом участке был покрыт густыми зарослями камыша, то теперь площадь в семь тысяч квадратных метров благоустроена согласно современному ландшафтному проекту. Здесь проложены удобные пешеходные маршруты, установлены парковые светильники и скамейки. Территория стала по-настоящему уютной. Сегодня это одно из самых популярных мест для променада, и работы по дальнейшему озеленению здесь продолжаются.