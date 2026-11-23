Редкие имена появлялись у некоторых новорождённых в Ростовской области. Обновлённый список по состоянию на 22 ноября 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.

В список редких имён вошли: Сандро, Джават, Ованес, Сафохон, Камиль у мальчиков; Мунзифа, Талия, Хюма, Сюнэ и Милия у девочек.

Самыми популярными именами в ноябре стали у мальчиков: Михаил — 672 новорождённых, Александр — 577, Артём — 514, Иван — 444, Тимофей — 378. У девочек лидируют София — 535, Мария — 442, Анна — 422, Варвара — 419 и Ева — 393.