Как сообщила руководитель компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова в интервью «Ъ-Ростов» , текучесть кадров логистических компаний Ростовской области составляет около 30%. Среди причин увольнения специалистов Плеханова назвала переезд и профессиональное выгорание.

При этом зарплата сотрудников логистической компании может составлять 80–120 тыс. рублей с учётом процентов. Специалист с опытом работы около полугода может получать порядка 100 тыс. рублей, а специалист с большим стажем уже около 300 тыс. рублей.

Что же касается предложений на региональном рынке труда, то они во многом похожи. Поэтому переход к другому работодателю не всегда выгоден для специалиста.

По словам руководителя компании, сотрудники остаются в фирме только благодаря наработанным привычным маршрутам и сложившимся условиям работы.