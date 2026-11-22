Как сообщили в Роспотребнадзоре по Ростовской области, в ноябре 2026 года во время проверок в магазинах Таганрога и Волгодонска специалисты обнаружили в продаже грузинскую Coca-Cola, которая признана опасной для потребителей.

Уточняется, что специалисты регионального ведомства проверили магазины донского региона и обнаружили в продаже газированный напиток Coca-Cola в стеклянных бутылках 0,33 л (производство Грузия). Напиток продавали два ИП — в Таганроге и Волгодонске.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес решение о блокировке в системе «Честный знак» этой продукции, оборот которой признали опасной для покупателей.

Сейчас ведомство занимается подготовкой документов для привлечения продавцов к административной ответственности.