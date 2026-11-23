Силы ПВО больше шести часов отражали атаку беспилотников и ракет ВСУ на Ростовскую область. Как сообщил глава региона, после налёта приостановил работу завод нефтепродуктов в Новошахтинске.



По данным Юрия Слюсаря, АО НЗНП приостановило работу. Причиной стала массированная комбинированная атака. Сейчас специалисты локализуют последствия ночного удара. О сроках возобновления деятельности предприятия пока не сообщается.



Ночь на 23 ноября выдалась напряжённой для Ростовской области. Воздушная атака шла более шести часов — в ход пошли дроны и ракеты ВСУ. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили свыше 80 беспилотников врага. Их сбивали в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.