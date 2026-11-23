В ночь на 23 ноября Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников ВСУ. Силы ПВО уничтожили и подавили более 80 БПЛА в Каменске-Шахтинском и восьми районах области. Были атакованы и другие регионы страны. Рассказываем, как прошла ночь.

Пожар в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения ночной атаки уничтожили и перехватили более 80 беспилотников ВСУ. Дроны сбивали в Каменске-Шахтинском, а также в Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком районах.



В Красносулинском районе не обошлось без последствий на земле. В результате атаки произошло возгорание. Там сейчас работают экстренные службы. Информация о последствиях будет уточняться.



Губернатор напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также размещение такой информации в интернете.

Четыре часа ракетной опасности

Беспилотную опасность из-за угрозы удара со стороны противника в Ростовской области объявили накануне, по северной части в 22:23 мск. После полуночи, в 00:08 режим начал действовать и по южной части региона.



В 03:04 мск стало известно о ракетной опасности. РСЧС рекомендовала жителям покинуть улицу и спуститься в ближайшее укрытие. Отбой ракетной и беспилотной опасности был дан в 07:00 мск.



Таким образом режим беспилотной опасности продлился девять часов, ракетной — четыре часа.

Атака на регионы России

Атака беспилотников затронула не только Ростовскую область. По данным Минобороны, над российскими регионами за ночь перехватили и уничтожили 192 БПЛА ВСУ самолётного типа. Их сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.



В Татарстане, по сообщению пресс-службы главы республики Рустама Минниханова, утром юго-восток региона вновь подвергся атаке вражеских БПЛА. Целью стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Оперативные службы ликвидируют последствия.



В Воронежской области ночью ликвидировали 13 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.



В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку вражеских беспилотников. По словам губернатора Дмитрия Махонина, в результате нападения повреждён промышленный объект, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 23 ноября Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Саранска, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Чебоксар, Казани, Ижевска, Нижнекамска (Бегишево), Кирова (Победилово), Уфы, Перми (Большое Савино), Екатеринбурга (Кольцово) и Иваново (Южный). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.



К утру 23 ноября большинство из них сняли. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Перми (Большое Савино) и Кирова (Победилово). Остальные аэропорты возобновили приём и выпуск рейсов.