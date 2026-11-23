Губернатор Юрий Слюсарь провёл оперативное совещание с членами правительства региона, на котором обсудили вопрос снабжения горючим.



Обеспечение Ростовской области топливом оказалось на повестке после атаки дронов ВСУ на НЗНП. Юрий Слюсарь поручил ежедневно отслеживать поставки и подготовить план действий на случай ухудшения обстановки. Совместно с федеральными структурами власти принимают меры для стабилизации рынка.



В Новошахтинске продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на завод нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли необходимые силы и средства. От удара пострадал и жилой сектор: повреждено остекление 12 домов, в том числе пяти многоквартирных. Специалисты проводят подомовой обход, чтобы оценить ущерб и определить необходимую помощь.



За прошедшую неделю режим ЧС вводили в Миллеровском районе и Азове. Единовременные выплаты получили 157 жителей Ростова-на-Дону и Азовского района. В десяти муниципалитетах помощь продолжают оказывать почти двум тысячам пострадавших.



Из-за атак на дорожную инфраструктуру выросла нагрузка на альтернативные маршруты и мосты. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.