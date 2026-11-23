Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ростова-на-Дону проинформировало о том, что 24 ноября 2026 года «Ростовмелиоводхоз» проверит готовность локальной системы оповещения на объекте — комплексе гидротехнических сооружений. Речь идёт о семи прудах и водохранилище «Ростовское море» на балке Камышева.

Проверка необходима для контроля готовности локальной системы оповещения (ЛСО) к применению по назначению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Власти призвали жителей, услышавших вой сирен, сохранять спокойствие.