В Новошахтинске в результате вражеской атаки повреждено остекление 12 домов, в том числе пяти многоквартирных, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл оперативное совещание с членами правительства региона, на котором обсудили последствия вражеских атак, ситуацию на дорогах и обеспечение области топливом.

Как проинформировал глава региона по итогам совещания, уже несколько часов продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время к тушению пожара привлечены необходимые силы и средства.

В Новошахтинске также обломки беспилотников повредили и жилой сектор. В 12 домах вынесло стёкла, в том числе в пяти многоквартирных. Сейчас проводится подомовой обход, чтобы оценить ущерб и определить, какая помощь нужна жителям.