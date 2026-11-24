В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по иску о конфискации имущества бывшего главы города Алексея Логвиненко. Первое заседание открыли около 10:00 мск 24 ноября в Советском районном суде, причём в закрытом режиме — такое решение суд принял ещё в начале месяца по просьбе самого подсудимого.



Генпрокуратура требует изъять в пользу государства активы Логвиненко и его близких на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Впечатляющий перечень: недвижимость, пять автомобилей, наличные, золотые монеты, оружие, часы и инвестиционные активы. По мнению надзорного ведомства, всё это явно не соответствует официальным доходам бывшего мэра и его родственников — часть имущества, как отмечается, была оформлена на них.



Ответчиками по иску проходят отец бывшего главы администрации Валентин Логвиненко, а также Василий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Виктория и Роман Полуляшные, Екатерина и Наталия Скороход (предположительно, неофициальная жена и тёща Логвиненко).



Больше всего прокуратуру интересуют инвестиционные паи — на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Помимо этого, конфискации подлежат земельные участки, жилой дом и квартира на общую сумму более 59,7 млн рублей, пять машин за 44,45 млн, предметы роскоши — монеты, оружие и часы — на 17,3 млн, доля в нежилом помещении стоимостью 2 млн и 150 млн рублей по договорам страхования жизни.



Не забыли и про наличность: изъять планируют 43,43 млн рублей, 1,015 млн долларов, 64,5 тыс. евро и 300 тыс. армянских драмов.