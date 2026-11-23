В Ростовской области 23 ноября прогнозируют магнитные бури. Об этом свидетельствуют расчёты специалистов Лаборатории солнечной астрономии.

За последние двое суток на Солнце не произошло ни одной вспышки категории «C» и выше. Геомагнитная активность все выходные продержалась в зелёной зоне. Однако в ближайшие сутки ситуация может измениться.

«К планете по расчётам должен прийти небольшой выброс плазмы, покинувший Солнце несколько дней назад. Есть некоторая вероятность, что магнитное поле Земли на этом фоне раскачается до слабой бури, но основной веткой прогноза, ушедшей в печать, являются умеренные геомагнитные возмущения. Продлятся они недолго — всего несколько часов. Пик ожидается в районе 18:00 по московскому времени», — пишут специалисты.

В этот период метеозависимым людям стоит позаботиться о своём здоровье.