Бывшая глава администрации Зернограда Ирина Полищук пытается пересмотреть вынесенный ей приговор уже во второй раз. Жалоба от 18 ноября поступила в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.

Летом 2026 года Зерноградский районный суд признал чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и назначил ей четыре года колонии общего режима с двухлетним запретом занимать государственные должности. Осуждённая с вердиктом не согласилась и обжаловала его, однако в октябре Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

Уголовное преследование экс-чиновницы началось осенью 2024 года, когда её задержали по подозрению в превышении полномочий.