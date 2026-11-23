По данным сервиса «Яндекс.Погода», зима в Ростове-на-Дону начнётся с околонулевых значений, к январю похолодает, а февраль принесёт самые низкие показатели. Подробный прогноз — в материале rostov.aif.ru.

Прогноз для Ростовской области

Гидрометцентр составил прогноз на первый зимний месяц: декабрь 2026 года ожидается аномально тёплым для большей части России, в том числе и для Ростовской области. По данным синоптиков, температура превысит норму более чем на один градус. В январе 2027 года тёплая тенденция сохранится — показатели по-прежнему останутся выше обычных. А вот в феврале картина поменяется: аномалии составят от −1 до 0 градусов, то есть вернутся к значениям, близким к норме.



В целом прогноз для донской столицы актуален и для остальных муниципалитетов региона. С той лишь разницей, что на севере и западе (Шолоховский, Чертковский, Неклиновский, Матвеево-Курганский районы) температура может упасть ниже, сделав зиму по-настоящему морозной.

Прогноз для Ростова

Погода в декабре



В первых числах месяца днём термометр покажет от +2 до +4 градусов, а ночью опустится до −1. Восточный ветер (до шести метров в секунду) и влажность около 85% сделают своё дело: может показаться, что на улице на пару градусов прохладнее.



К середине декабря дневные значения снизятся до 0, а ночные — до −7...-4. Ветер сохранит скорость и направление. Ближе к Новому году воздух снова прогреется до +1...+2, а ночные заморозки обещают не ниже −3...-2 градусов. В целом декабрь окажется пасмурным и ветреным, но без сильных морозов.



Из осадков ожидаются в основном дожди: 1, 12, 13, 18, 21, 26 числа. Единственный раз снег пойдет только 14 декабря.



Погода в январе



Первый месяц года стартует с нулевых отметок днём и −4...-3 ночью. Снег обещают 8 числа, в остальные даты — преимущественно дождь. К 19–20 января похолодает: днём будет в районе −1...0 градусов, ночью — около −8...-5. Самые низкие значения ожидаются с 23 по 27 января. В этот период днем похолодает до −2...-1 градуса, а ночью — до −7...-6 (по ощущениям словно −11).



В конце месяца снова потеплеет до 0...+1, ночные показатели составят −5...-4 градуса. С 23 по 24 число повалит снег, а с 29 вернутся дожди. Январь станет самым морозным периодом зимы.



Погода в феврале



Февраль начнётся с 0...+1 днем и −6...-4 — ночью, а также с череды дождей, временами — вперемешку со снегом. К 8 числу похолодает: днём прогнозируют −1 градус. Затем с 11–12 числа воздух прогреется до +1...+2, ночные показатели останутся на прежнем уровне.



В конце месяца, 27–28 февраля, днём будет уже +4, а ночью всего −2. При этом возможен снег — очевидно, он растает в светлое время суток. Ветер сменит направление на юго-восточный, местами северо-западный. Февраль окажется мягче января, с постепенным потеплением к финалу.