Без оливье сложно представить новогоднюю ночь. Rostov.aif.ru посчитал, сколько потратят жители Ростовской области на привычный набор продуктов в этом году и насколько выросли цены по сравнению с прошлым.

Себестоимость оливье по Росстату

Классический рецепт салата включает картофель, морковь, яйца, варёную колбасу, огурцы, зелёный горошек и майонез. По данным Росстата за сентябрь 2025 года, себестоимость такого набора составила 401 рубль.



Год спустя те же ингредиенты подорожали в сумме до 420 рублей. Прибавка небольшая — около 19 рублей, или менее 5%. Правда, соль и перец мы не учитывали — исходя из дешёвых цен на кило специй, щепотка обойдется в копейки. К тому же, соль наверняка есть на кухне у каждой хозяйки и ради салата её покупать не придётся.

Сколько потратим оливье на самом деле

Реальные траты окажутся выше. В магазинах продукты продают упаковками, и часть из них останется после готовки. Если покупать всё с нуля, минимальный объём обойдётся примерно в 690 рублей.

Фото: Скриншот/ ЕМИСС

Картофель (если не брать его на рынке, а в супермаркете) продают весом от полутора килограммов — и стоит такая сетка 80 рублей. На морковь уйдёт ещё примерно 40 рублей за упаковку 600 граммов. Десяток яиц обойдётся в 100 рублей. Варёная колбаса в среднем продаётся по 400 граммов (ещё плюс 150 рублей). Банка огурцов рассчитана на 700 граммов — и стоит 180 рублей. За банку зелёного горошка попросят 80 рублей, а минимальная упаковка майонеза (200 миллилитров) будет стоить 60.



Часть продуктов из списка, как и соль с перцем, наверняка уже могут быть дома. Картофель, морковь, яйца и майонез найдутся на кухне у многих. Тогда докупить придётся только колбасу, огурцы и горошек. В этом случае расходы снизятся до 410–450 рублей, в зависимости от магазина.



Отдельно стоит учитывать, что цены в сентябре и в преддверии праздника различаются. К концу декабря огурцы и колбаса традиционно дорожают. Так что реальная сумма окажется ближе к 700–800 рублям, если закупаться за пару дней до Нового года.



Таким образом, оливье остается относительно доступным блюдом. Даже при покупке всех ингредиентов с нуля семья потратит менее тысячи рублей. А если часть продуктов уже есть в холодильнике, расходы окажутся совсем скромными.