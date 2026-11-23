Ростовская область пережила массированную атаку врага, после чего загорелся нефтезавод. Тем временем местные жители лишились поездок на катерах и начали продавать котов вместе с домами.

Пожар на нефтезаводе

Самая напряжённая новость дня — последствия ночного налёта ВСУ. По словам губернатора Юрия Слюсаря, 23 ноября ПВО сработала более чем по 80 беспилотникам. Их сбивали в Каменске-Шахтинском и восьми районах — от Шолоховского и Верхнедонского до Мясниковского и Усть-Донецкого.



В Красносулинском районе не обошлось без последствий на земле: там вспыхнул пожар, на месте работали экстренные службы. Позже выяснилось, что горит Новошахтинский завод нефтепродуктов. АО НЗНП остановило производство, а тушение растянулось больше чем на десять часов.

Конец «Валдаям» и «Метеорам»

Сезон навигации для скоростных судов закрыли в Ростовской области. Об этом сообщили в АО СПК «Дон».



«22 ноября суда „Валдай-45Р“ совершат свой заключительный рейс в этом сезоне и будут готовиться к зимней паузе», — говорится в сообщении.



Сезон длился около восьми месяцев. За это время рейсы ходили в Азов, Семикаракорск, Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.

Кошка за 3,5 миллиона с домом в придачу

В посёлке Зимовники появился нестандартный лот: за 3,5 млн рублей предлагают трёхцветную кошку, а вместе с ней — целый дом. Объявление разместили на специализированном сервисе. На снимках видна и сама «хозяйка»: юная кошечка сладко спит на кровати.



Жильё, судя по кадрам, включает как минимум две комнаты, кухню, прихожую и санузел. О животном известно немного: бело-чёрно-рыжий окрас, хорошие отношения с другими питомцами, отсутствие стерилизации, зато есть обработка от паразитов.