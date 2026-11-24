Ростовская область вошла в число семи регионов России, где силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Эти данные подтвердили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 24 ноября, в период с 8:00 до 20:00, системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив в общей сложности 32 украинских беспилотника самолётного типа. Дроны были перехвачены над территорией Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

На данный момент информации о каких-либо последствиях на земле в Ростовской области не поступало.