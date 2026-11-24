Беспилотники ВСУ попали в пассажирский автобус, связывающий ДНР и Ростов. Об этом стало известно 24 ноября.



Утренняя атака беспилотников на автостанцию «Южный» в Донецке 24 ноября обернулась повреждением пассажирского автобуса, связывающего регион с Ростовом-на-Дону. О случившемся сообщили в Минтрансе ДНР.



Есть и пострадавшие — люди, находившиеся в момент удара на территории станции. По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, медицинская помощь потребовалась восьми гражданам; всем её оказывают в необходимом объёме.



Тем временем Министерство транспорта республики вместе с администрацией «Автовокзалы Донбасса» принимает меры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное транспортное сообщение с центральной автостанцией города.