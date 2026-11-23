В посёлке Зимовники Ростовской области за 3,5 млн рублей выставлена на продажу трёхцветная кошка. Вместе с животным новый хозяин получит целый дом, говорится в объявлении на специализированном сервисе.



Объявление о необычной продаже опубликовано в сети. На фото можно разглядеть и саму «владелицу» приданого — симпатичную кошку-подростка, которая сладко спит на кровати. Именно она, согласно объявлению, и идёт в комплекте с домом.



В жилище, которое достанется покупателю кошки, судя по кадрам, как минимум две комнаты, кухня, прихожая и санузел.



О самой усатой известно, что она имеет бело-чёрно-рыжий окрас и прекрасно ладит с другими животными. «Хозяйка» дома не относится ни к какой породе, не стерилизована, но обработана от паразитов.