Атака затронула сразу семь районов Ростовской области: Азовский, Верхнедонский, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Чертковский и Шолоховский. Ещё одним направлением стал Таганрог.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушного налёта на этих территориях уничтожены более 50 беспилотников.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.



Также в Ростовской области утром 25 ноября объявили отбой беспилотной опасности.

Напомним, что при обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте: в обломках могут оставаться опасные элементы и остатки топлива. По возможности сообщите о находке по номеру «112», назвав адрес или ориентиры.

Доверяйте только официальным источникам информации — сообщениям регионального правительства, ГУ МЧС и правоохранительных органов — и не распространяйте непроверенные сведения.