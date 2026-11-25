До конца текущей недели — 29 ноября — погода в Ростовской области заметно испортится. По прогнозу, на территории региона и в Ростове выпадет снег, на дорогах возможно образование гололедицы, из-за чего дорожная обстановка может серьёзно осложниться. Об этом водителей и пешеходов проинформировали в донской Госавтоинспекции.

Всем участникам дорожного движения рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.

Пешеходам стоит переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители их заметили и пропускают. Не следует выходить на дорогу из-за припаркованных машин и других препятствий, ограничивающих обзор. В условиях снегопада и плохой видимости важно носить одежду со световозвращающими элементами, а при переходе дороги не отвлекаться на мобильный телефон. В ГАИ напомнили: на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается, поэтому даже на переходе нужно убедиться в безопасности.

Особое внимание — детям. Родителям советуют поговорить с ними о правилах безопасного поведения на дороге зимой и объяснить, что из-за снега и гололедицы машина не может остановиться мгновенно. Важно также контролировать досуг детей, не допускать игр вблизи проезжей части и во дворах, где движется транспорт, и проверить наличие световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках ребёнка.