Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Ростовская область за три года получит 136,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов, из них 50,3 млрд рублей — уже в следующем году.

Как сообщила вице-спикер Виктория Абрамченко, почти половина федеральных средств 2027 года — около 20,1 млрд рублей — пойдёт на образование, здравоохранение и социальную поддержку. На софинансирование капитальных вложений по федпроекту «Развитие инфраструктуры здравоохранения» регион направит 2,7 млрд рублей, на льготные лекарства — 1,9 млрд, на приёмные отделения больниц — 1,1 млрд, на модернизацию первичного звена — около 1 млрд рублей. Предусмотрены также средства на оснащение перинатальных центров и создание женских консультаций.

Социальный блок включает 3,8 млрд рублей на компенсацию ЖКУ льготникам, 2,7 млрд — на классное руководство, 2,3 млрд — на горячее питание в школах, 817,5 млн — на выплаты безработным и 805 млн — на долговременный уход за пожилыми и инвалидами.

Благодаря поправкам ко второму чтению область дополнительно получила около 1 млрд рублей на 2027 год: 778,3 млн рублей — на дорожную инфраструктуру, 200 млн — на комплексное развитие сельских территорий, 63 млн — на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 37,7 млн — на поддержку малого агробизнеса.

На дороги и общественный транспорт в следующем году запланировано более 10 млрд рублей. Дорожная субсидия составит 9,3 млрд рублей — на 55% больше, чем в 2026 году. Всего за 2027–2029 годы на ремонт и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог область получит 24,2 млрд рублей. Отдельной строкой в бюджете впервые заложены 753 млн рублей на обновление общественного транспорта и 83 млн — на интеллектуальные транспортные системы.

Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры вырастут в 2,6 раза — с 752 млн рублей в 2026 году до 2 млрд в 2027-м. За три года на обновление сетей и котельных область получит 8,2 млрд рублей. Кроме того, донской регион вошёл в число 20 субъектов, которые в 2027–2028 годах получат 756 млн рублей на повышение эффективности службы занятости.