В Ростовской области утром 25 ноября объявили отбой беспилотной опасности. Жителям напоминают о правилах безопасности.

При обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте: в обломках могут оставаться опасные элементы и остатки топлива. По возможности сообщите о находке по номеру «112», назвав адрес или ориентиры.

Доверяйте только официальным источникам информации — сообщениям регионального правительства, ГУ МЧС и правоохранительных органов — и не распространяйте непроверенные сведения.