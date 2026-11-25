Ростовская область постепенно переходит на зимний режим. В ближайшие три дня местами выпадет мокрый снег, по северу разгуляется метель, а дороги покроются льдом. Подробный прогноз с 25 по 27 ноября появился на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Погода в Ростовской области

В среду, 25 ноября, будет облачно с прояснениями. Днём местами пройдут небольшие и умеренные дожди со снегом. По северу мокрый снег налипнет на провода и деревья, а дороги станут скользкими — гололедица задержится до конца рабочей недели. Скорость юго-западного и западного ветра составит 7–12 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы около 15–18 метров в секунду. Температура в дневное время суток не превысит 0...+5 градусов, а по югу может быть чуть теплее — до +7 градусов (например, в Ремонтненском или Сальском районах).



В четверг местами выпадет снег, по югу — с дождём. В ряде муниципалитетов возникнут гололёдно-изморозевые явления, северную часть региона накроет метель. В частности, Шолоховский, Чертковский, Боковский и другие районы. На дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер усилится до 9–14 метров в секунду с порывами до 15–20 метров. Ночью ожидается −3...+2 градуса, при прояснениях температура упадет до −5. Днём обещают те же −3...+2 градуса, по югу — до +4.



На следующий день, 27 числа, снова пройдёт мокрый снег с дождём. В отдельных районах дороги покроет ледяная корка, а на южной половине мокрый снег налипнет на провода и деревья. Ветер стихнет до 7 метров в секунду, хотя где-то ещё будут порывы около 12 метров. Ночью воздух остынет до −5...0 градусов, в ясную погоду — до −7°. Днём сохранится минусовая температура: около −4, — но в ряде муниципалитетов будет не так холодно: до +1.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В донской столице 25 ноября днём тоже обещают дождь и мокрый снег. Налипания, которое прогнозируют по северу области, в городе не ожидается. Температура составит от +2 до +4 градусов, тогда как по югу региона потеплеет до +7.



В ночь на 26 число столбик термометра опустится до −1...+1 градуса, а днём вернётся к +3. На следующий день вернётся мокрый снег и гололедица. Ветер сменит направление на северное, а температура сравняется: независимо от времени суток, будет от −2 до 0 градусов.