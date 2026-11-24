Донские врачи спасли малыша, проглотившего 19 магнитов и деталь игрушки. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.



В Волгодонскую больницу скорой помощи доставили ребенка с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал наличие в желудочно-кишечном тракте 19 магнитных шариков диаметром 12 миллиметров и пластиковой головы игрушечного персонажа.

Врачи приняли решение о срочной операции. Из желудка пациента извлекли 15 магнитов и пластиковую деталь, а еще четыре магнита удалили из тонкого кишечника. Благодаря слаженной работе медиков удалось избежать тяжелых осложнений. Сейчас состояние ребенка оценивают как удовлетворительное.



В ведомстве призвали родителей хранить магнитные конструкторы и мелкие детали в недоступных для малышей местах. При подозрении на проглатывание опасного предмета необходимо сразу обращаться к врачам, не дожидаясь симптомов. Самостоятельно промывать желудок или давать слабительные препараты категорически запрещено.