В посёлке Янтарный под Ростовом-на-Дону полностью ликвидировали пожар на складе

Возгорание в складском здании, охватившее 200 квадратных метров, было окончательно потушено. Об этом отчитались в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района, а также подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На месте происшествия совместно работали расчёты пожарных из Ростова и Аксая.

Напомним, что днём 24 ноября на улице Индустриальной загорелся склад, в котором хранилась велосипедная и мототехника. Из-за масштабов возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.