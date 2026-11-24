Ростовский астроном рассказал, как лучше всего наблюдать Уран. Об этом rostov.aif.ru рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.



25 ноября состоится противостояние Урана. Во время этого астрономического явления блеск Урана превысит 6-ю звёздную величину.



«Это лучшее время для наблюдения планеты, так как он будет иметь максимальную возможную яркость и будет виден всю ночь», — комментирует заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького в Ростове-на-Дону Николай Дёмин в беседе с rostov.aif.ru.



Теоретически это делает планету доступной для невооруженного глаза, но фактически она находится на самой грани видимости. На практике разглядеть её можно только с помощью мощного бинокля или телескопа в созвездии Тельца.



По словам астронома, чтобы увидеть маленький сине-зеленый диск планеты, потребуется телескоп с апертурой не менее 150 миллиметров.