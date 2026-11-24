На Дону оштрафуют до 50 тыс. за незаконную охоту на куропатку Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.



С 7 декабря 2026 года в регионе полностью прекращается осенняя охота на серую куропатку. Сезон, стартовавший в сентябре, завершается для сохранения численности вида перед наступлением холодов. Нарушителям правил грозит административная ответственность. Граждан оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей, а организации — до 50 тысяч. Дополнительно браконьерам могут запретить охотиться на срок до трех лет с возможной конфискацией оружия.



Завершение сезона на куропатку не означает полную остановку охоты в области. Добыча водоплавающей дичи, включая уток и гусей, разрешена до 20 января 2027 года. На зайца-русака можно охотиться до 31 января. Сезон на пушных зверей и кабана открыт вплоть до 28 февраля 2027 года. Отстрел волков и шакалов в рамках контроля численности хищников продлится до 31 марта.



Также в регионе продолжают действовать обновленные правила получения охотничьего билета. С первого сентября 2025 года претенденты обязаны сдать «охотничий минимум», подтвердив свои знания и навыки. Освобождение от этой проверки получают граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.