На Дону оштрафуют до 50 тыс. за незаконную охоту на куропатку Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
С 7 декабря 2026 года в регионе полностью прекращается осенняя охота на серую куропатку. Сезон, стартовавший в сентябре, завершается для сохранения численности вида перед наступлением холодов. Нарушителям правил грозит административная ответственность. Граждан оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей, а организации — до 50 тысяч. Дополнительно браконьерам могут запретить охотиться на срок до трех лет с возможной конфискацией оружия.
Завершение сезона на куропатку не означает полную остановку охоты в области. Добыча водоплавающей дичи, включая уток и гусей, разрешена до 20 января 2027 года. На зайца-русака можно охотиться до 31 января. Сезон на пушных зверей и кабана открыт вплоть до 28 февраля 2027 года. Отстрел волков и шакалов в рамках контроля численности хищников продлится до 31 марта.
Также в регионе продолжают действовать обновленные правила получения охотничьего билета. С первого сентября 2025 года претенденты обязаны сдать «охотничий минимум», подтвердив свои знания и навыки. Освобождение от этой проверки получают граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
На Дону оштрафуют до 50 тыс. за незаконную охоту на куропатку
На Дону оштрафуют до 50 тыс. за незаконную охоту на куропатку Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.