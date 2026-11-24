В Ростовской области собственника оштрафуют за порчу сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.



В Сальском районе Ростовской области выявили факт порчи земель сельскохозяйственного назначения. В ходе мониторинга инспекторы зафиксировали, что на участке площадью 1800 квадратных метров владелец провел работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы.



В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части второй статьи 8.7 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от эрозии и иных процессов, ухудшающих их состояние.



Помимо штрафа, владельцу земли выдали официальное предписание об устранении нарушения.