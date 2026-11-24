В донской столице полным ходом идёт подготовка к Новому году. Этот вопрос рассмотрели на планерном совещании главы города. Александр Скрябин обозначил сроки монтажа праздничного оформления: улицы необходимо украсить до 5 декабря. Также глава поставил задачу по обеспечению надлежащего санитарного состояния улиц.

Глава акцентировал внимание на том, что внешняя красота города неотделима от его базовой чистоты.

«Новогоднее настроение — это не только «праздничный наряд», но и опрятный внешний вид. Главам районов и департаменту ЖКХ поставлена задача обеспечить бесперебойную работу по санитарному содержанию городских улиц в праздничные дни», — подчеркнул Александр Скрябин.

Украшение Ростова-на-Дону к Новому году давно переросло из простой формальности в добрую городскую традицию. Улицы действительно преображаются: появляются изящные световые арки, масштабные инсталляции, пушистые ёлки и эффектные композиции.

Власти применяют взвешенный экономический подход. Акцент делается на грамотном использовании декораций прошлых сезонов, что позволяет существенно снизить нагрузку на муниципальный бюджет. При этом знакомые элементы бережно реставрируются и дополняются новыми, свежими инсталляциями. Такой подход создаёт цельную и элегантную визуальную среду.

Отдельное внимание на планёрке главы уделили санитарному состоянию улиц и дворовых территорий в период новогодних праздников. В это время объём бытовых отходов возрастает. В связи с чем региональному оператору «Экоцентр» дано указание ещё до начала праздников усилить график вывоза мусора и подготовить дополнительную спецтехнику, чтобы улицы, дворовые территории оставались чистыми.

Не должен остаться в стороне и бизнес. Прилегающие к коммерческим объектам территории предприниматели также обязаны содержать в надлежащем порядке. Более того, многие компании берут на себя роль соавторов городского праздника, украшая не только витрины, но и фасады, входные группы.

Зачастую это перерастает в красивый городской тренд: например, вдоль пешеходных улиц выстраивается цепочка заведений с общей световой темой, что создаёт особую атмосферу. Город задаёт вектор, а бизнес добавляет деталей, масштаба и новых творческих идей, превращая Ростов в единое праздничное пространство.

«Настроение и чувство праздника должно присутствовать во всём городе», — подвёл итоги совещания глава донской столицы.